Donald Tusk pochwalił się popularnością na Twitterze. Przygotował film

Były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk podzielił się z internautami sukcesem. Jego profil na Twitterze obserwuje już milion osób. Szef RE podziękował internautom, publikując przygotowany specjalnie na tę okazję film.

I to w nie byle jaki sposób. Podziękował wszystkim za to, że go obserwują i "codzienną walkę o utrzymanie jedności Unii Europejskiej", publikując film. Pokazał na nim zdjęcia z najważniejszych na UE wydarzeń, które wydarzyły się za jego kadencji.