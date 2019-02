Donald Tusk napisał o "piekle". Premier Mateusz Morawiecki mu odpowiedział

Szef Rady Europejskiej odnosząc się do brexitu, wspomniał o "piekle". Światowi politycy i zagraniczne media nie przeszły obok tego obojętnie. Z opóźnieniem do sprawy odniósł się też premier Mateusz Morawiecki. Upomniał Donalda Tuska.

"Zastanawiałem się, jak wygląda ten specjalny pokój w piekle dla tych osób, które promują brexit bez nawet zarysu planu, jak to zrobić bezpiecznie" - napisał na Twitterze Donald Tusk. Jego słowa odbiły się szerokim echem, stały się tematem numer jeden na Wyspach. Media nie były łaskawe dla szefa Rady Europejskiej, nazwano go między innymi "diabelnym euromaniakiem". Polscy politycy też zareagowali, do ich grona dołączył premier Mateusz Morawiecki.