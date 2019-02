Tusk i "specjalne miejsce w piekle". Szczera frustracja czy celowy zabieg?

Na 50 dni przed końcem negocjacji brexitowych i dzień przed spotkaniem z May, Donald Tusk wsadził kij w mrowisko brytyjskich konserwatystów, czym tylko spotęgował wewnątrzpartyjny chaos. Niektórzy w Londynie doszukują się w słowach Tuska drugiego dna.

Świadoma zagrywka Tuska?

Spekulacje te nie były bez podstaw. Chwilę minut po tym, jak Tusk wygłosił słowa o piekle w Brukseli, na jego oficjalnym koncie pojawił się tweet o tej samej treści. Co więcej, wpis był później promowany - znaczy to, że przewodniczący Rady zapłacił za to, by jego słowa trafiły nie tylko do obserwujących go na Twitterze. Tusk z pewnością więc zadbał o to, by jego słowa nie przeszły niezauważone. Prawdopodobnie był też świadomy reakcji, jakie spowodują jego słowa. Po wystąpieniu do Tuska podszedł Varadkar i - co wyłapały mikrofony - powiedział mu, że "będzie miał okropne problemy w brytyjskiej prasie". Tusk uśmiechnął się i powiedział, że wie o tym.