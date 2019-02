Donald Tusk rozbawił internautów. Zamieścił plakat z łudząco do siebie podobnym muzykiem

"Każdy ma swojego sobowtóra podobno" - napisał jeden z internautów pod nowym postem Donalda Tuska na Instagramie. Szef Rady Europejskiej zamieścił zdjęcie plakatu, na którym jest muzyk, który wygląda prawie dokładnie jak on.

Na Instagramie zamieścił zdjęcie plakatu zapowiadającego koncert. Zobaczył go - jak twierdzi - "w drodze do pracy". Na grafice jest muzyk - łudząco podobny do Donalda Tuska. Szef RE zażartował: "I kto tak pięknie gra?".