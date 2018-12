Donald Tusk: Pamiętajmy, co może zrobić człowiekowi władza bez ograniczeń

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wspominał w niedzielę w rozmowie z dziennikarzami największą tragedię stanu wojennego, czyli zamordowanie górników z kopalni Wujek.

- Lekcje, jakie my wyciągnęliśmy i też ja osobiście z polskich grudni, to są lekcje bardzo ważne dla całej Europy. Warto o tym pamiętać, ile kosztuje wszystkich ludzi niedemokratyczna władza, co może władza bez ograniczeń zrobić zwykłemu człowiekowi i jak ważne jest, żebyśmy dzisiaj w Europie o tym pamiętali. Że prawa człowieka to nie jest jakaś abstrakcja, że wolność prasy, zgromadzeń, prawo do strajku, to są rzeczy, za które ludzie ginęli. Dzisiaj wydaje się to czasami pustym sloganem, a tak nie jest - wyjaśniał przewodniczący Rady Europejskiej.