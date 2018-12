Rada Europejska jednomyślna ws. Rosji. Donald Tusk zdradza szczegóły

Rada Europejska podjęła decyzję o odnowieniu sankcji gospodarczych wobec Rosji. Zapadły także kolejne uzgodnienia ws. Brexitu. O szczegółach poinformował szef RE Donald Tusk.

Brexit. "To nie jest otwarte na renegocjacje"

Co do Brexitu, Tusk pisze, że premier May poinformowała przywódców o trudnościach z ratyfikacją umowy w Londynie i poprosiła o dalsze zapewnienia, które według niej odblokują proces ratyfikacji w Izbie Gmin. Po omówieniu interwencji premiera z 27 liderami i - jak pisze Tusk - "mając na uwadze pełny szacunek dla procesu parlamentarnego w Wielkiej Brytanii" - Rada Europejska podtrzymała umowę z dnia 25 listopada 2018 r. i zamierza kontynuować jej ratyfikację. "To nie jest otwarte na renegocjacje" - podkreśla szef RE.