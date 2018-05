Donald Tusk odpowiedział niemieckiemu komisarzowi. Jego słowa wywołały falę komentarzy

Donald Tusk zareagował na słowa komisarza UE ds. budżetu Gunthera Oettingera nt. kryzysu we Włoszech. Wypowiedź szefa Rady Europejskiej jest szeroko komentowana w europejskiej prasie. "The Telegraph" pisze o "miażdżącym afroncie" wobec niemieckiego komisarza.

Gunther Oettinger, komisarz UE ds. budżetu, oświadczył, że liczy na to, iż rynki "wyślą sygnał do włoskich wyborców, by nie wybierali populistów z lewa lub prawa".