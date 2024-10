Długi wyjazd Semeniuk-Patkowskiej. Prowadziła kampanię w delegacji

- Cały resort wiedział o jej delegacjach. Generalnie ludzie byli oburzeni, bo jak jesteś w rządzie i startujesz w wyborach, to na czas kampanii zwykle po prostu bierzesz urlop. Ona nie dość, że nie wzięła urlopu, to jeszcze płacili jej za hotel, dostawała dodatkowe pieniądze za diety, no i służbowy samochód z kierowcą, żeby ją woził na eventy – powiedział anonimowo w rozmowie z TVN24 polityk Prawa i Sprawiedliwości.