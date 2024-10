"Nietypowe" exposé Tuska. Rozliczamy zapowiedzi premiera

Dziesięć miesięcy później sztandarowe projekty PiS (takie jak 500+/800+, 14-ta i 15-ta emerytura) nie zostały odebrane. W ostatnich miesiącach politycy PiS grzmieli, że rząd "zabrał emerytom 870 zł z czternastki'", a były premier Mateusz Morawiecki wezwał do "przywrócenia" świadczenia do poziomu przyjętego przez jego rząd w 2023 r. Media zwracały jednak uwagę, że to manipulacja. Wysokość czternastki wynika z ustawy przyjętej przez większość PiS w 2021 roku - to równowartość minimalnej emerytury.