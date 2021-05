Diagnoza jak zły sen. Ratownik pomagał, teraz sam potrzebuje pomocy

Krzysztof potrzebuje pomocy

Koledzy i koleżanki Krzysztofa z Zespołu Ratownictwa Medycznego, z którymi przepracował wiele lat, postanowili pomóc koledze. Założyli internetową zbiórkę, by pokryć koszty leczenia. "Krzysiek się nie poddaje. Jest w trakcie chemioterapii. Jako jedna ekipa koleżanek i kolegów z pracy chcemy wesprzeć go w szybkim powrocie do zdrowia. Zbieramy środki na opłacenie kosztownego leczenia i rehabilitacji. Każda złotówka ma znaczenie - pomóżmy mu tak, jak on pomagał nam każdego dnia" - czytamy w opisie zbiórki.