Desperacki krok Putina. Rosja robi wszystko, by zdobyć Siewierodonieck

Coraz więcej braków w armii Putina

"Rosja nadal stara się wygenerować więcej jednostek bojowych do wysłania do Ukrainy. W ostatnich tygodniach prawdopodobnie rozpoczęła przygotowania do rozmieszczenia trzecich batalionów w niektórych formacjach bojowych. Większość brygad zazwyczaj angażuje do działań w danym momencie maksymalnie dwa z trzech batalionów. Trzecie bataliony w brygadach często nie są w pełni obsadzone" - napisano.