Czy w twoim sąsiedztwie mieszka pedofil? Dziś Ziobro uruchomił publiczny rejestr gwałcicieli

Nazwiska, fotografie oraz miejsce zamieszkania najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od dziś w pełni jawne - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Kilka minut po północy uruchomiono część publiczną rejestru, w którym każdy może sprawdzić, w jakich miejscowościach przebywają obecnie skazani przestępcy seksualni.

Jak to działa?

Adresy tylko po zalogowaniu

Do niedawna przestępcy, którzy zostali prawomocnie skazani za czyn popełniony przed wejściem w życie ustawy, mogli wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia ich danych w rejestrze publicznym. Dlatego do końca ubiegłego roku, w rejestrze nie było jeszcze żadnych danych. Teraz dane sprawców będą trafiać do odpowiednich rejestrów bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroków i rozpoznaniu na bieżąco wniosków o wyłączenie.