"Czy to już PiS-LOT?". Balcerowicz pokazał gazety dla pasażerów

Leszek Balcerowicz zrobił zdjęcie okładek trzech gazet, które dostają pasażerowie klasy "business lounge" LOT-u. I zadał jedno, kluczowe pytanie prezesowi linii lotniczych, Rafałowi Milczarskiemu – wcześniej specjaliście od kolei.

"Ciekawe w jaki sposób LOT zbadał preferencje podróżników. Czy z LOTu zrobił się PiS-LOT?" – pyta dziś prezesa Leszek Balcerowicz. Nie wszystkim komentującym się to podoba. "Ale to, że już przynosi zyski, a nie został sprzedany tak jak to chciał zrobić Tusk, Pana kolega, to już nie ma znaczenia?" – zarzuca mu jeden." Wiem. Powinna być "Wyborcza" i "Nie" plastusia na pokładzie" – dodaje.