Częstochowa. Śmiertelne potrącenie pieszej w al. Pokoju

Ofiara wypadku to 67-letnia kobieta - przekazał portal czestochowa.wyborcza.pl, powołując się na informacje od policji.

- Policjanci ustalają, gdzie doszło do wypadku. Na pewno nie było to na pasach. Czy piesza przechodziła w miejscu niedozwolonym? Na to pytanie będzie można odpowiedzieć po analizie zapisów z monitoringu - przekazała lokalnej prasie Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.