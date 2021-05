Czarnek o powrocie do szkół. "Próbuje się stresować uczniów"

Czarnek o powrocie do szkół: w pierwszej kolejności odbudowa więzi

Głos w tej sprawie zabrał we wtorek szef Ministerstwa Edukacji Przemysław Czarnek, który zaznaczył, że resort "zaapelował do dyrektorów szkół i do nauczycieli, aby w pierwszej kolejności skupić się na odbudowie wspólnoty, na odbudowie więzi pomiędzy uczniami, ale także między uczniami i nauczycielami, oczywiście z zachowaniem wszystkich innych funkcji szkoły".