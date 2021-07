Czarnek atakuje szkoły w Warszawie. Stanowcza reakcja wiceprezydent: "Minister chce powrotu do PRL"

Minister edukacji Przemysław Czarnek uderzył w Poznań i Warszawę. Stwierdził, że to w tych właśnie miastach dochodzi do "demoralizacji" i "indoktrynacji" dzieci, a one same masowo przez to unikają lekcji religii. Jego opinie spotkały się ze zdecydowaną reakcją przedstawicieli władz Warszawy. - To minister Czarnek chce zideologizować polską szkołę i zrobić z niej szkołę partyjną - mówi Wirtualnej Polsce wiceprezydent Warszawy ds. edukacji Renata Kaznowska.