Gorąco w Sejmie. Posłowie zdecydowali ws. Przemysława Czarnka

Wątek słynnych już "cnót niewieścich" przewijał się często w wystąpieniach parlamentarzystów. - To nie posłuszeństwo i skromność. To odwaga i siła - tłumaczyła Agnieszka Dziemianiowicz-Bąk z Lewicy, która dodała, że "jest tu w imieniu dziewczyn, które Czarnek chciałby nie wychować, a wytresować". - We Wrocławiu spotkałam 16-letnią Magdę, która boi się, że do jej szkoły wejdą fundamentalistyczni fanatycy z Ordo Iuris - podała posłanka.