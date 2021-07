Przemysław Czarnek. "Szkodnik" czy "zdecydowany polityk"?

- Zgodnie z naszą koncepcją z lat 2006-2007 wszelkie programy wychowawcze powinny ustalać rady rodziców. To jest właśnie istota decentralizacji - oddanie szkół w ręce tych, którym mają służyć. Minister Czarnek zamierza natomiast wprowadzić system centralny, co oznacza, że od Warszawy po Ustrzyki Dolne dzieci mają uczyć się tego, co wymyśli on i prezes Jarosław Kaczyński - uważa Giertych.