Cyberatak na PAP. Zagraniczne media komentują

Obie agencje przekazały, że z treści depesz wynikało, że premier Donald Tusk miał rzekomo ogłosić mobilizację 200 tys. osób, które miałyby udać się do Ukrainy, by wesprzeć kraj w walce z Rosją. Cytują Tuska, który po odkryciu ataku hakerskiego na PAP ocenił, że atak ten "dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego". Same agencje także zwracają uwagę na zbliżające się eurowybory. Reuter przypomina, że polski rząd wielokrotnie oskarżał Moskwę o próby destabilizacji kraju.