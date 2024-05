Obajtek komentuje doniesienia o tajnej drukarni. "Insynuacje"

Obajtek nie stawił się na komisję

Obajtek, ubiegający się o mandat europosła z ramienia PiS, nie stawił się we wtorek na przesłuchaniu przed komisją; tłumaczył, że "formalnie nie został powiadomiony o tym przesłuchaniu", a o tym, że został "zaproszony do udziału w przesłuchaniu komisji, dowiedział się z informacji medialnych". Zadeklarował, że oczekuje na udział w posiedzeniu komisji w wyznaczonym terminie, już po kampanii wyborczej do PE. Oświadczył też, że poinformuje komisję o adresie do doręczenia wezwania - będzie to adres jego pełnomocnika.