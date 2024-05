Tajna drukarnia banerów wyborczych PiS. Prokuratura bada sprawę

Prawdopodobnie służby nie dowiedziałyby się o przedsięwzięciu, gdyby nie zawiadomienie posłanki PiS Beaty Strzałki. W październiku ubiegająca się o reelekcje polityczka z Biłgoraju poinformowała policję o niszczeniu i kradzieży jej materiałów wyborczych. Strzałka startowała wówczas z 13 miejsca w okręgu chełmskim, w tym samym co były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Na wniosek prokuratury 13 października policja przeszukała nieruchomość w miejscowości Aleksandrów. To wieś leżąca kilkanaście kilometrów od Biłgoraja w województwie lubelskim.

- Na przeszukiwanym terenie ujawniono banery należące do pani Beaty Strzałki. Natomiast w garażu znajdowało się urządzenie, które w tym samym czasie drukowało banery wyborcze jednego z kandydatów na posłów - mówi Onetowi prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

— Kobieta drukowała banery, natomiast ten mężczyzna pomagał je dystrybuować. Codziennie na terenie tej posesji przebywało ok. 20 osób. Było tam tysiące plakatów wyborczych Romanowskiego . Nie chcieli ujawnić, na czyje zlecenie działali — mówi informator.

Etapem przełomowym w tej sprawie była zmiana władzy w Polsce. Do nowych władz prokuratury dotarła informacja, że nie wykonano niezbędnych czynności w tej sprawie. Zlecono ponowne przeszukanie oraz zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów.

17 maja doszło do ponownego przeszukania. Na miejscu pracowały już dwie drukarki, a nie jedna. - Urządzenia drukowały banery kolejnych kandydatów, którzy startują w kolejnych wyborach. Tym razem chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego - wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Według informacji Onetu w garażu drukowano materiały wyborcze kandydatów PiS do europarlamentu — Jana Kanthaka i Daniela Obajtka . Urządzenia obsługiwał Ukrainiec, który otrzymał takie zlecenie.

- W trakcie przeszukania obsługujący urządzenia obywatel Ukrainy dostał SMS od osoby, która go zatrudniła, z poleceniem ukrycia laptopów wykorzystywanych do drukowania banerów. Nie udało mu się to - podkreśla anonimowy rozmówca.