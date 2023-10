"Chorwatka z okna" najgorszym koszmarem turystów

Mieszkanka Splitu Blanša Čolak to jeden z absolutnych fenomenów chorwackiego miasta. Kobieta, nawet nie wychodząc z własnego domu, stała się tematem wszystkich regionalnych mediów. Jej relacje dotarły nie tylko do mieszkańców Splitu, ale i do setek tysięcy ludzi, którzy odwiedzili tę turystyczną atrakcję w trwającym tu wciąż sezonie.