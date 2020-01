Chojnice: pożar w hospicjum. Relacja ocalałej

Chojnice. Zginęły cztery osoby, ocalało 20 podopiecznych hospicjum dotkniętego pożarem. Przeżyła między innymi 77-letnia pani Cecylia. - Mnie na rękach wyniósł policjant. To było przerażające - relacjonuje.

Zginęły cztery osoby, aż 20 udało się uratować. Jedną z nich jest pani Cecylia. 77-latka w rozmowie z "Faktem" mówiła o "bardzo dużym dymie". - Mnie na rękach wyniósł policjant, a potem trafiłam do szpitala. To było przerażające - podkreśliła.

Mieszkańcy Chojnic są wstrząśnięci. - Konieczne jest dokładne śledztwo w tej sprawie, które wyjaśni dlaczego aż cztery osoby straciły życie. Aż trudno w to uwierzyć, to się nie mieści w głowie - powiedział jeden z nich. Kolejna dodaje: - Jestem zdruzgotana. Wieści o tej tragedii dotarły do mnie z samego rana i pogrążyły w głębokim żalu.