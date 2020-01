WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze hospicjum + 2 pożarchojnice oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Pożar hospicjum w Chojnicach. Co teraz z pacjentami? Miasto, powiat i gmina spotkają się z radą fundacji, która prowadzi hospicjum. Wspólnymi siłami postaramy się wyremontować budynek i poprawić... Rozwiń Tutaj w Chojnicach W jaki sposób m … Rozwiń Transkrypcja: Tutaj w Chojnicach W jaki sposób miasto będzie Pomaga Miasto powiat gmina Chojnice Spotkamy się już jutro z Radą fundacji która prowadzi hospicjum Krok pierwszy to oszacowanie strat czyli kosztorys Pożarowy No i będziemy chcieli pomóc oczywiście Swoich możliwości mam też i dekoracje pana wojewody że jest możliwe Budżetowe Jestem przekonany że samorządy ościenne które nie mają Ich mieszkańcy Korzystając Jaką nazwę sprzedaż montaż Burmistrz No i wspólnymi siłami spróbujemy się z Kilku tygodni W remont Remontują Postaramy się też poprawić stan bezpieczeństwa Z zewnątrz nie widać jakiś Wielkiego po Nie z zewnątrz Ale jedno pomieszczenie spłonęło doszczętnie natomiast sufity które są z płyty Kartonowe Proszę wszystko wymienić chociaż tego zapachu Żaden sposób nie wychodzimy tak Cheetos Setki metrów kwadratowych Nie również tynki też na gruncie gdzie skuwać nowe tynki kwaśna Najgorsze Lek na instalację bo też instalacja na pewno elektryczne do utworzenia być może instalacja tlenowa Na dzisiaj nie mlekowej sądzę że to jest kwestia kilku se 1000 Gdzie na chwilę obecną bo wiadomo że ci pensjonariusze są w szpitalu Ale co będzie bo oni nie wszyscy Jakoś są moc Gdzie mi się Sądzę Będziemy tutaj się znaleźć na ich miejsce w Sąsiedzi W Tuchowie innych miast Natomiast Najbezpieczniej byłoby że takie możliwości będą żeby jednak pozostawić i w szpitalu Blisko Śląskiego szpitala do Też dobra dla Te które się opiekują tymi tymi chorymi Myślę że jeżeli to będzie Kwest Tygodnie to miasto jest z tym poradzimy Natomiast jeżeli będzie Związane z kilkoma miesiącami to trzeba będzie znaleźć miejsce A o to nie jest tak samo A też No przecież jakaś procedura przetargowa będzie musiała W takim przypadku kiedy to jest zdarzenie nagle Pożar to te procedury są uproszczone Ale jeżeli będą pieniądze publiczne to też musimy ustalić tę procedurę bo jako samorządy przekazując pieniądze określamy też Po to bym się Się o to że czas Dotacje nasze Mikołów Rzucamy się do pracy już jutro i spróbujemy to wszystko co