Chojnice. Prezes Barbara Bonna: Żałuję, że wcześniej nie założyliśmy instalacji przeciwpożarowej

Burmistrz Chojnic uważa, że pacjenci powinni zostać w szpitalach do końca remontu hospicjum, który może potrwać nawet dwa miesiące. Arseniusz Finster zapowiedział, że po pożarze w budynku zostanie wprowadzony system oddymiania i informowania o zagrożeniu dymem.

- Pacjenci powinni pozostać w szpitalach w Chojnicach i Człuchowie do końca remontu hospicjum. To może być od sześciu do ośmiu tygodni - mówi burmistrz miasta Arseniusz Finster, cytowany przez PAP. Wsparcie w sprawie remontu deklaruje miasto Gdańsk, chojnickie samorządy, indywidualni darczyńcy czy wojewoda, co ma znacząco przyśpieszyć czas realizacji.