Chodzież. Rozpoczął się proces byłego księdza ws. gwałtu i molestowania ministranta

- W kurii była ta sprawa już w 2015 roku. Do prokuratury mec. Nowak składał to chyba w styczniu 2017 roku. Kuria jakby chciała, żeby to się przedawniło. Nie zostałem tam nawet poinformowany, że mogę złożyć takie zawiadomienie też do prokuratury - powiedział pokrzywdzony, zaznaczając, że ma za to ogromny żal do Kościoła i jego hierarchów.