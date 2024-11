Chce mediować między Ukrainą a Rosją. To człowiek Trumpa

"The New York Times" donosi, że urodzony w Rosji Epstein przedstawił już swoją propozycję Trumpowi.

Epstein, który nie ma doświadczenia w polityce zagranicznej, miał argumentować, że ma krewnych w Rosji i na Ukrainie. "NYT donosi, że pomysł prawnika zaskoczył wiele osób z otoczenia Trumpa, włącznie z Elonem Muskiem. Prezydent elekt miał jednak wysłuchać go z zainteresowaniem.

"The New York Times" podkreśla, że Epstein jest obecnie objęty dochodzeniem w Arizonie, dotyczącym jego działań związanych z próbą unieważnienia wyborów w 2020 r. Mimo to, Trump nie odrzucił jego propozycji.