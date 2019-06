Centralny Dom Technologii. Nowe centrum nauki w Warszawie

Choć pomysłodawcy zapewniają, że to nie będzie konkurencja dla Centrum Nauki Kopernik, jest to kolejne miejsce na mapie Warszawy, które co roku ma bić rekordy popularności . To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie będzie można poznać, spróbować a także zrozumieć najnowsze technologie powstające w naszym kraju.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krucza 50. W tym miejscu w wakacje zostanie otwarty Centralny Dom Technologii (Materiały prasowe, Fot: Jeronimo Martins Polska S.A.)

Centralny Dom Technologii powstaje w samym centrum Warszawy przy ul. Kruczej 50, w budynku dawnego Centralnego Domu Towarowego. Przez kilkadziesiąt lat w całej Polsce to miejsce było znane jako "Smyk", czyli popularny sklep dla dzieci . Dziś to miejsce pracy wielk firm, w tym Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest pomysłodawcą CDT.

Bezpłatne zajęcia do dzieci i interaktywne wystawy

Centralny Dom Technologii został stworzony by promować innowacyjny model nauczania, będący połączeniem wiedzy, kreatywności i praktycznego działania. Takie interdyscyplinarne kształcenie jest uzupełnieniem wiedzy nabywanej w tradycyjnych szkołach - zapewniał Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

CDT zostanie otwarty dla publiczności na początku wakacji. Mato być pierwsza tego typu przestrzeń w Polsce, oferująca interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.

W CDT prezentowane będą cykliczne wystawy tematyczne dotyczące najnowszych technologii z Polski i ze świata. Ekspozycja ma zmieniać się co kwartał, dzięki czemu do CDT będzie można wrócić nawet kilka razy w roku.

Eliza Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji PFR: - Profesjonalny zespół edukacyjny CDT przygotował bogatą ofertę zajęć, które będą odbywać się w formie kursów tematycznych dla osób indywidualnych, warsztatów międzypokoleniowych dla rodzin, wizyt dla grup szkolnych, a także szkoleń dla nauczycieli i edukatorów. Pełna oferta dostępna będzie na stronie www.cdt.pl

Z planów PFR wynika, że zajęcia dla najmłodszych, ale też szkół w całej Polsce będą organizowane przez cały dzień, przez siedem dni w tygdniu.

- Planujemy, że rocznie CDT ma odwiedzać kilkaset tysięcy osób - dodaje Paweł Borys, prezes PFR.

Organizatorzy zapewniają, że bezpłatne zajęcia dla dzieci będą organizowane już w wakacje. Za część zajęć trzeba będzie jednak zapłacić. Opłaty nie będą wygórowane i mają pokryć jedynie koszty obsługi obiektu.

PFR szuka startupów z pomysłami

Jednocześnie - jak planuje PFR - nowoczesne i funkcjonalne centrum biznesowo-konferencyjne w sercu stolicy stanie się kluczowym miejscem w kraju do prezentacji przełomowych rozwiązań.

- Do Centralnego Domu Technologii zapraszamy również startupy i wynalazców – chcemy organizować tu interaktywne wystawy polskich innowacji i pomóc młodym przedsiębiorcom w promocji ich rozwiązań. Dodatkowo tworzymy miejsce realizacji czołowych inicjatyw i programów PFR nakierowanych na rozwój ekosystemu startupów i rynku venture capital w Polsce - zapewnia Agata Nałęcz, prezes z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.