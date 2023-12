CBOS: To był dobry rok. Tak ocenia ponad połowa pytanych Polaków

Według najnowszego sondażu CBOS 64,8 proc. Polaków oceniło, że rok 2023 był dla nich osobiście dobry, a 63,9 proc. odbiera go pozytywnie również w odniesieniu do własnej rodziny. To lepsza sytuacja od tej z lat 2020-2022, ale gorsza niż w roku 2019. Na podniesienie samopoczucia Polaków ma pewien wpływ zmiana, jaka nastąpiła 15 października.