Tusk nie zlikwiduje zadań domowych? Nauczyciele odetchnęli z ulgą

Prof. Jakubowski ma też wątpliwości co do propozycji niektórych polityków, by nauczyciele pomagali odrabiać zadania np. na świetlicach. - Do tego potrzebne są ogromne środki. Miliardy. To się nie uda. Nauczyciele muszą być za to opłacani, potrzebne byłyby dodatkowe etaty do pracy z uczniami i przy oczekiwanych podwyżkach robią się to naprawdę spore sumy. Po drugie: w niektórych szkoła świetlice są na korytarzach. Nie ma miejsca - mówił.