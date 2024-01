Były wiceszef MSZ Piotr W. zatrzymany. "Jak to się wszystko sypie"

"'Aferka' Kaczyńskiego to gigantyczna afera rządu PiS. #KomisjaŚledcza ds. afery wizowej przyspiesza działania prokuratorów. Wiceminister PiS z zarzutami. Zatrzymany przez CBA. To go nie uchroni przed zeznawaniem przed #KomisjaWizowa! Polska pozna prawdę" - skomentował Michał Szczerba z KO.