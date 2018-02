Były szef TK uniewinniony. Wcześniej skazano go za... złożenie kwiatów

Radomski sąd unieważnił wyrok w sprawie Jerzego Stępnia. Były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, został skazany za złożenie w 1988 roku kwiatów pod pomnikiem Czerwca '76.

Orzeczenie skazujące Stępnia oraz towarzyszące mu osoby, zapadło w 1989 roku. Po prawie trzydziestu latach wniosek o uznanie tamtych orzeczeń za nieważne złożyła Prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej. Sąd okręgowy w Radomiu przychylił się do tego wniosku. - Dziś właściwie czuję wstyd za nasze państwo, którego organy mnie skazywały – mówił po ogłoszeniu decyzji sądu Jerzy Stępień.

Obecny na piątkowej rozprawie był radomski opozycjonista Bronisław Kawęcki, który przed niespełna 30 laty był obrońcą w procesie odwoławczym. - Mimo wielkiej inwigilacji SB i represji podczas wszystkich uroczystości, ludzie setkami czy tysiącami, a czasem to było tylko kilkanaście osób, przychodzili pod pomnik, żeby pokazać, że trwają, że są – wspominał w rozmowie z portalem cozadzien.pl. Sam został skazany za to to samo "przestępstwo", a decyzja w sprawie cofnięcia wyroku ma zapaść na początku kiwetnia.