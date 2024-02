Były prezydent Niemiec: Nasza postawa pomogła Putinowi

Spotkanie w Berlinie - Putin tylko się uśmiechnął

Gauck powiedział, że wcześnie przejrzał Putina i nigdy nie złożył wizyty w Rosji. Przyjął go jednak w 2012 r. po ponownym wyborze na prezydenta Rosji w swojej berlińskiej rezydencji Bellevue. Jak zaznaczył, przy tej okazji dał Putinowi do zrozumienia, co o nim myśli. "W drodze na rozmowy delegacji, powiedziałem mu po niemiecku: 'Panie Prezydencie, czy to nie dziwne, że spotykamy się w pałacu Bellevue, jeżeli uzmysłowimy sobie, gdzie byliśmy przed blisko 30 laty?'" - wyjaśnił Gauck.