Były oficer armii brytyjskiej: "Ukrainie zostaje sześć miesięcy"

Richard Kemp ostrzega, że jeśli Moskwie uda się osiągnąć "znaczący sukces" do lata, to najnowsza pomoc, która wkrótce powinna trafić na front, da możliwość zbrojnej odpowiedzi. Najbliższe miesiące nie stworzą jednak dla Kijowa warunków do znaczącej zmiany sytuacji.