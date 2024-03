Były ambasador RP w Indiach stanął przed komisją śledczą

Podczas przesłuchania, Burakowski został zapytany o to, jakie podmioty z Polski zwracały się do niego z prośbą o pomoc w pozyskaniu pracowników z Indii. W odpowiedzi przyznał, że były to "rozmaite firmy", które najczęściej kontaktowały się z nim drogą mailową. Jak jednak dodał, odsyłał je do wydziału konsularnego "właściwie bez żadnego komentarza, bo to nie jest sprawa dla ambasadora". Podkreślił również, że nie były to "żadne strategiczne projekty".