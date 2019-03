Brytyjskie MSW: Chrześcijaństwo nie jest religią pokoju

Czy chrześcijaństwo jest pokojową religią? Urzędnik brytyjskiego MSW uznał, że nie jest. Na dowód przytoczył cytaty z Biblii. Wszystko w oficjalnym piśmie uzasadniającym odmowę przyznania azylu uchodźcy z Iranu, który przeszedł na chrześcijaństwo.

Osobliwe pismo przedstawił na Twitterze pełnomocnik Irańczyka Nathan Stevens. Jego klient przybył do Wielkiej Brytanii i złożył wniosek o ochronę międzynarodową. We wniosku napisał m.in. że porzucił islam na rzecz chrześcijaństwa, bo uznał, że ta druga religia jest bardziej pokojowa. Urzędnik MSW odpiera ten argument, przywołując cytaty m.in. ze Starego Testament i Apokalipsy św. Jana.

"Te przykłady są sprzeczne z pańskim twierdzeniem, że nawrócił się pan na chrześcijaństwo po odkryciu, że jest to 'pokojowa' religia, w przeciwieństwie do islamu, który zawiera przemoc, gniew i zemstę" - czytamy w piśmie.

Sprawa wywołała duże wzburzenie na wyspach. O przypadku Irańczyka napisał m.in. dziennik "The Independent". Do sprawy odniosło się także samo ministerstwo, któe stwierdziło, że metoda argumentacji urzędnika nie odpowiada standardom.

- MSW jest znane z tego, że wymyśla różne powody, by odmówić prawa do azylu. Ten przykład to raczej przypadek szczególnie kreatywnej wymówki, niż odzwierciedlenie antychrześcijańskich poglądów ministerstwa - stwierdził prawnik Conor James McKinney.