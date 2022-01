Brytyjski książę musi sprzedać szwajcarski domek. Czeka go wielki wydatek

W listopadzie zeszłego roku nowojorski sędzia Lewis Kaplan wskazał termin właściwego procesu. Odbędzie się on jesienią tego roku. Do tego czasu, według prawa brytyjskiego, możliwe jest zawarcie ugody pozasądowej. Andrzej mogły więc do tego czasu, za wskazane przez Giuffre odszkodowanie, liczyć na wycofanie pozwu. Aby przystąpić do rozmów, musi mieć pieniądze.