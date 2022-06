Brytyjczycy "skazani" na śmierć. Kijów: sygnał dla "pacyfistów"

- To, co zrobiono obywatelom Wielkiej Brytanii, jest już tragicznym nawykiem dla tych ludzi. Robią to absolutnie ze wszystkimi. Nie ma usprawiedliwienia dla takich kroków i działań - powiedział Zełenski, podkreślając naruszeniem prawa międzynarodowego przez Rosję ws. "procesu" dwóch Brytyjczyków i Marokańczyka schwytanych w Mariupolu.