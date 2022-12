Brutalna Wigilia firmowa w TVP3 Opole. "Dali sobie po twarzach"

Jak na razie nie ustalono, co było przyczyną konfliktu. Policję wezwała obsługa hotelu, po karetkę pogotowia zadzwonił jeden z uczestników zabawy. - W obecnej chwili możemy potwierdzić, że w tym dniu doszło do zdarzenia, które wymagało interwencji policji - przekazał lokalnemu serwisowi Łukasz Łabanowski, dyrektor hotelu, w którym doszło do awantury - W hotelu tego wieczoru odbywało się kilka firmowych spotkań świątecznych. Dlatego musimy wyjaśnić wszystkie szczegóły mające wpływ na to zdarzenie.