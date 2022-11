Awantura w samolocie. Przyjaciel Putina został pobity

Na pokładzie samolotu lecącego z Moskwy do Petersburga doszło do awantury. 72-letni miliarder Ilja Traber, przyjaciel Władimira Putina, wdał się w kłótnię z siedzącym obok 35-letnim pasażerem. W jej efekcie Traber został pobity, a po wylądowaniu maszyny trafił do szpitala.