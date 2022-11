Ten ruch wstrząsnął Rosjanami. Ukraińcy szykują kolejny cios?

To zależy od tego, jak duży opór stawiać będą Rosjanie. Jeśli jakimś cudem zdobycie miast niemal z marszu byłoby możliwe, Siły Zbrojne Ukrainy mogą się na to zdecydować, ale to chyba mało prawdopodobne. Poza tym niewykluczone, że zanim dojdzie do walk o dwa najważniejsze miasta w strefie spornej, mogą pojawić się rozwiązania dyplomatyczne.