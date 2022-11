Niebywała zbieżność współrzędnych. Sieć huczy od teorii. Oto prawda

Od ponad miesiąca Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują ataki terrorystyczne na ukraińskie miasta. Wtorkowe uderzenie było najsilniejszym, jakie przypuścili od początku wojny. W sumie Rosjanie wystrzelili we wtorek ok. 100 pocisków. Co najmniej drugie tyle wystrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza.