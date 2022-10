Dzwonił przed każdym atakiem. Tak ujawniono, kto za nimi stoi

Nim to jednak nastąpi specjalny zespół programistów i analityków wybiera cele do zniszczenia i na podstawie danych wywiadowczych opracowuje trasę, która pozwoli ominąć środki przeciwlotnicze przeciwnika. Przypomina to nieco skrzyżowanie wszelkiego rodzaju symulatorów i gier strategicznych. Żołnierze najpierw prowadzą wirtualne uderzenie, analizując wszelkie możliwe przeszkody i wersje trasy. Kiedy ta zostanie opracowana i wielokrotnie sprawdzona przez symulacje komputerowe, wysyłana jest do dowódców odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do systemu i odpalenie pocisków.