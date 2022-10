"Wielki hałas i huk". Kolejne skuteczne uderzenia w rosyjskie miasto

Rosyjska obrona przeciwlotnicza musiała mocno pracować również w kolejnych dniach. Uderzenia z różną intensywnością trwały aż do niedzielnego poranka 16 października. To właśnie wtedy ukraińskie rakiety uderzyły w lotnisko i zniszczyły m.in. system przeciwlotniczy, który miał go bronić. Na cel spadło w sumie 16 pocisków, uszkadzając pas startowy i stanowiska postojowe.