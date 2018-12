Brejza pyta Morawieckiego o miłość do ojczyzny. Echa wypowiedzi premiera na urodzinach Radia Maryja

Premier Mateusz Morawiecki na obchodzonych niedawno 27. urodzinach Radia Maryja zwrócił się o pomoc do Matki Boskiej i pomodlił się za rodaków, "którzy nie kochają Polski tak mocno, jak my". O "wyznaczniki miłości do ojczyzny" zapytał szefa rządu w interpelacji poselskiej poseł PO Krzysztof Brejza. I otrzymał odpowiedź.

Ojciec Tadeusz Rydzyk i premier Mateusz Morawiecki (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)

W swoim wystąpieniu w Toruniu w grudniu premier zacytował fragment kościelnej pieśni: "Miej w opiece naród cały, niech rozwija się wspaniały". Następnie poprosił Matkę Boską Nieustającej Pomocy, by zgodnie z tekstem, wzięła pod opiekę cały naród. "Również tych, którzy jeszcze nie kochają Polski aż tak mocno. Tak jak my tutaj, tak jak cała Rodzina Radia Maryja" - powiedział Mateusz Morawiecki. Sala po tych słowach zgotowała mu gorące owacje.

Ale opozycji słowa premiera się nie spodobały. - Na tym polega problem PiS-u - wprowadzają Kościół do polityki. Mój apel do premiera: niech pan nie zwala na barki Matki Boskiej problemów, które sam może rozwiązać - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europosłanka PO Julia Pitera. Zwróciła uwagę, że "najwięcej skandali obyczajowych jest właśnie w PiS-ie". - Zdradzanie żon, romanse... Przy powtarzaniu, że rodzina jest podstawową wartością. Tacy są - mówiła polityk Platformy. Odnosząc się do zaproszenia premiera ws. "współpracy", zapytała retorycznie: "W jakim świecie on żyje?".

Poseł PO Krzysztof Brejza - znany z wysyłania problematycznych dla rządu interpelacji poselskich - postanowił zapytać o to, co konkretnie miał na myśli szef rządu.

"Co upoważnia Pana do oceny, że miłość do Polski jest najgłębsza właśnie w otoczeniu środowiska związanego z Radiem Maryja?"; "Jakie są pana zdaniem wyznaczniki miłości do ojczyzny?" - pyta polityk Platformy (pismo w tej sprawie poniżej).

Poseł PO pyta również o pieniądze z budżetu państwa, jakie zasiliły działalność fundacji Lux Veritatis oraz o to, ile razy premier pojawił się na antenach mediów Tadeusza Rydzyka.

Jaka była odpowiedź KPRM? Właściwie żadna. Kancelaria szefa rządu napisała jedynie, iż wypowiedź Morawieckiego była jego "opinia i oceną".

Na dwa ostatnie pytania KPRM w ogóle nie odpowiedziała.