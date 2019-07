Boa dusiciele na kempingu. Turystka znalazła je w swoim namiocie

Wczasowiczka z Czech nie spodziewała się, że po przyjeździe do Gdańska zamiast wypocząć, naje się strachu. W namiocie zajmowanym przez nią i jej rodzinę zamieszkały bowiem dwa egzotyczne gady. Okazało się, że to boa dusiciele. Jeden z nich miał prawie dwa metry długości.

"W namiocie czeskiej rodziny z dwójką dzieci faktycznie leżał duży wąż. Mógł mieć prawie dwa metry. Gad znalazł sobie miejsce pomiędzy torbami turystów. Wydawał się być osowiały. Nie byliśmy pewni, czy jest to jadowity gatunek, dlatego natychmiast zabezpieczyliśmy teren. Trzeba było zminimalizować zagrożenie i nie dopuścić do tego, by wąż uciekł, co mogłoby skutkować wybuchem paniki" - opisuje interwencje st. insp. Rafał Przęczek z Referatu VI.

Dusiciele na gigancie

Oprócz strażników, na pole namiotowe przybyła także policja, strażacy i weterynarz. To on rozpoznał, że węże należą do gatunku boa dusicieli. Po zmierzeniu okazało się, że mają 180 i 40 cm długości. Szybko ustalono, do kogo należą egzotyczne zwierzęta. Właścicielem okazał się wczasowicz zajmujący sąsiedni namiot. Do Gdańska przyjechał z Łodzi.