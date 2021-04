Bielsko-Biała. Miasto zadba o zieleń ogródków gastronomicznych

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, jak co roku, przeprowadził przetarg na dzierżawę terenu pod tzw. ogródki gastronomiczne na rynku. Do ustnej licytacji stanęło dziewięciu przedsiębiorców. W ogródkach będzie w tym roku więcej zieleni.

Wyjściowa wysokość opłat za dzierżawę modułów (od 27,4m² do 58,7m²) jest analogiczna do wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Ostateczna cena dzierżawy wynika jednak z licytacji.

Do przetargu zgłosiło się mniej oferentów, niż miasto zaoferowało modułów do wynajęcia. Miejsc jest 13, uczestników przetargu było dziewięciu; być może dlatego konkurencja była na tyle stonowana, że kwoty wyjściowe wzrosły najczęściej o jedno tzw. postąpienie, czyli w tym wypadku o 50 zł. Wylicytowane miesięczne stawki dzierżawymieszczą się w granicach od 1250 zł za moduł o powierzchni 27,4 m² do 2650 zł za moduł największy, o powierzchni 58,7 m².

Bielsko-Biała. Nowe zasady dzierżawy terenu pod ogródki gastronomiczne

W tym roku regulamin przetargu wprowadził kilka istotnych zmian mających ułatwić funkcjonowanie dzierżawcom, szczególnie w sytuacji nieprzewidywalnych skutków trwającej pandemii. Najważniejsza z nich dotyczy okresu obowiązywania umowy. Zwycięzcy licytacji, podpisując umowę, będą uprawnieni do dzierżawy terenu pod ogródki przez okres trzech lat (od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2023 z wyłączeniem miesięcy zimowych, wczesnowiosennych i późnojesiennych). Do tej pory przetarg odbywał się co roku, co umożliwiało częstszą zmianę ceny dzierżawy. Ważne również, że w sytuacji przedłużającego się sezonu (np. ciepłej i długiej jesieni) przedsiębiorcy będą mogli na pisemny wniosek dodatkowo wydłużyć okres dzierżawy o kolejne miesiące.

Podobnie jak poprzednio, kwotę dzierżawy podzielono na miesięczne raty. Dzięki temu, w sytuacji obowiązywania kolejnych ogólnokrajowych czy regionalnych restrykcji przekładających się w sposób bezpośredni na zakaz handlu, najemcy nie będą zobowiązani do wnoszenia opłat dzierżawnych za ten okres. - Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie zostały ujęte w katalogu zwolnień, wynikających ze znowelizowanej ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, jednak, wychodząc naprzeciw postulatom bielskich przedsiębiorców, prezydent Bielska-Białej - zarządzeniem z grudnia 2020 r. - obniżył czynsz dzierżawny do 31 marca br. do wysokości symbolicznego 1 zł netto dla przedsiębiorców spełniających określone wymagania (m.in. udokumentowany spadek przychodów) – poinformowali urzędnicy.

Bielsko-Biała. Więcej kwiatów na rynku

Ostatnią nowością wprowadzoną w tym roku do ogródków gastronomicznych na bielskim rynku jest ich ukwiecenie. Po spotkaniu samorządowców z przedsiębiorcami prowadzącymi tu działalność, prezydent miasta zaproponował rozwiązanie ograniczające ich koszty do minimum. W ramach regulaminu przetargu dzierżawca otrzyma od Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej specjalnie przygotowane donice z kwiatami. Przekazanie odbędzie się protokolarnie, z wyszczególnieniem liczby roślin oraz ich gatunków i odmian. Miasto sfinansuje zakup donic i kwiatów oraz ich dostarczenie. Do obowiązków dzierżawcy będzie należała jedynie pielęgnacja roślinoraz dbanie o wygląd i porządek powierzonych waz i donic oraz najbliższego otoczenia.

