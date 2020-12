Matura 2021 i egzamin ósmoklasisty. Konferencja prasowa ministra edukacji Przemysława Czarnka

Zakłada ona zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym oraz umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Jednocześnie obniżono wymagania dla maturzystów (resort zapowiadał ograniczenie zakresu wiedzy o ok. 20-30 proc.).