Matura 2021 i egzamin ósmoklasisty. MEN zapowiada, że będzie mniej zadań

Na egzaminach z polskiego, matematyki i języka obcego na egzaminie ósmoklasisty będzie mniej zadań, tak samo na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym. Nie będzie też obowiązku na maturze przystąpienia do egzaminu z przedmiotu do wyboru - zapowiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

- Zakres wiedzy potrzebnej do zdania matury i egzaminu ósmoklasisty w przyszłym roku będzie ograniczony o ok. 20-30 proc. - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Poinformował on także o zakończeniu pracy ekspertów, którzy zmienili podstawy programowe przedmiotów egzaminacyjnych.