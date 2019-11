Bieg Niepodległości 2019 Wrocław. Nowa impreza zaskoczy biegaczy i kibiców

Wrocławski Bieg Niepodległości to nowa impreza na biegowej mapie Polski. W poniedziałek 11 listopada biegacze zmierzą się z 10-kilometrowym dystansem. Którędy będzie przebiegać trasa Biegu niepodległości? Szykują się spore utrudnienia.

Bieg Niepodległości to jeden z najpopularniejszych biegów w Polsce. W Warszawie miłośnicy biegania już po raz 31. będą aktywnie świętować Dzień Niepodległości . Wrocławianie po raz pierwszy uczczą 11 listopada na sportowo.

Trasa Biegu Niepodległości we Wrocławiu rozpocznie się w samym centrum miasta. Biegacze wystartują spod zabytkowego Ratusza na Rynku. Następnie pobiegną m.in. ul. Grodzką, św. Jadwigi, Sienkiewicza, kard. Wyszyńskiego, św. Katarzyny, Podwalem, Dworcową, Marszałka Piłsudskiego i Ruską. Meta biegu będzie znajdować się na Rynku. Na pokonanie całej, 10-kilometrowej trasy, biegacze mają ok. 2 godzin.

We Wrocławskim Biegu Niepodległości mogą wziąć udział maksymalnie 3 tysiące biegaczy. Do 31 października zapisy były prowadzone za pośrednictwem strony wydarzenia. od 1 do 9 listopada chętni mogą zgłaszać się w Biurze Zawodów, czyli w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35. Tam też można odebrać pakiet startowy wraz z numerem startowym.